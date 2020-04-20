Украинский экс-дипломат обвинил Порошенко в получении $200 млн за закрытие дела Burisma

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший сотрудник посольства Украины в США обвинил экс-президента Петра Порошенко в том, что тот якобы получил около $200 млн за закрытие дела, связанного с компанией Burisma, членом правления которой был сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на заявление дипломата Андрея Телиженко в YouTube-канале "Свободный".

"Окончательная сумма, которую получил господин Порошенко, - это было $200 млн за Burisma, за закрытие дела", - утверждает Телиженко на видео, которое обнародовала "Страна". Экс-дипломат, обвиняя бывшего главу государства, заявил, что Порошенко в рамках коррупционной схемы с целью закрытия дела получил деньги из нескольких источников, владельцем которых был его соратник, бывший первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в предыдущем созыве Верховной рады Игорь Кононенко.

На данный момент никаких официальных комментариев относительно заявлений Телиженко ни партия Порошенко "Европейская солидарность", ни правоохранительные органы Украины не сделали.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление украинской газовой компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело по заявлению бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.