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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Болсонару надеется, что ограничения из-за пандемии в Бразилии будут сняты через неделю

По словам президента страны, многие люди не могут сидеть дома, потому что "их холодильники пусты"

ТАСС, 20 апреля. Президент Бразилии Жаир Болсонару рассчитывает, что уже со следующей недели в стране будут отменены ограничения, введенные региональными властями для борьбы с распространением коронавируса.

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"Мы все еще можем восстановить Бразилию. Я надеюсь, что это последняя неделя карантина, этого способа борьбы с вирусом, из-за которого все сидят дома. Многие люди не могут сидеть дома, потому что их холодильники пусты", - заявил бразильский лидер в понедельник во время общения с журналистами около своей резиденции в Бразилиа. Видеозапись этого разговора опубликована в Twitter.

Болсонару также рассказал, что один из министров его правительства предлагал ему подписать указ о введении штрафов за выход на улицу без уважительной причины. "Я ответил "нет". Те, кто выходит на улицу, не могут оставаться дома, потому что им нужна работа. Мы не можем с ними так поступить", - пояснил глава государства.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Однако большинство губернаторов решили не отказываться от этих мер предосторожности и продлили их действие вопреки позиции президента. Федеральный верховный суд Бразилии (высшая инстанция) на прошлой неделе подтвердил право местных властей объявлять карантинные меры на подведомственных территориях.

Болсонару считает, что около 70% его сограждан заразятся коронавирусом нового типа. "Мы должны призывать народ к спокойствию, к хладнокровию. 70% будут заражены. Или вы хотите, чтобы я вас обманывал?", - сказал он. Президент республики в очередной раз подверг критике карантинные меры, введенные губернаторами некоторых бразильских регионов. "Разве сидеть дома 10 лет - это хорошо? Нехорошо", - сказал глава государства. "Были спекуляции о последствиях вируса. Распространялись страх и истерика, [но] вы видите, что это неправда. Мы сожалеем об умерших, сожалеем, но такова жизнь. Есть люди, которые умрут", - сказал Болсонару.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 38,6 тыс. инфицированных, умерли почти 2,5 тыс. человек. Согласно последней сводке Минздрава, за неделю число летальных исходов удвоилось. В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное снижение динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирПандемия коронавируса нового типа
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