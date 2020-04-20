Болсонару надеется, что ограничения из-за пандемии в Бразилии будут сняты через неделю

"Мы все еще можем восстановить Бразилию. Я надеюсь, что это последняя неделя карантина, этого способа борьбы с вирусом, из-за которого все сидят дома. Многие люди не могут сидеть дома, потому что их холодильники пусты", - заявил бразильский лидер в понедельник во время общения с журналистами около своей резиденции в Бразилиа. Видеозапись этого разговора опубликована в Twitter.

Болсонару также рассказал, что один из министров его правительства предлагал ему подписать указ о введении штрафов за выход на улицу без уважительной причины. "Я ответил "нет". Те, кто выходит на улицу, не могут оставаться дома, потому что им нужна работа. Мы не можем с ними так поступить", - пояснил глава государства.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Однако большинство губернаторов решили не отказываться от этих мер предосторожности и продлили их действие вопреки позиции президента. Федеральный верховный суд Бразилии (высшая инстанция) на прошлой неделе подтвердил право местных властей объявлять карантинные меры на подведомственных территориях.

Болсонару считает, что около 70% его сограждан заразятся коронавирусом нового типа. "Мы должны призывать народ к спокойствию, к хладнокровию. 70% будут заражены. Или вы хотите, чтобы я вас обманывал?", - сказал он. Президент республики в очередной раз подверг критике карантинные меры, введенные губернаторами некоторых бразильских регионов. "Разве сидеть дома 10 лет - это хорошо? Нехорошо", - сказал глава государства. "Были спекуляции о последствиях вируса. Распространялись страх и истерика, [но] вы видите, что это неправда. Мы сожалеем об умерших, сожалеем, но такова жизнь. Есть люди, которые умрут", - сказал Болсонару.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 38,6 тыс. инфицированных, умерли почти 2,5 тыс. человек. Согласно последней сводке Минздрава, за неделю число летальных исходов удвоилось. В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное снижение динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.