Асад заявил, что Турция не прекращает посягательств на сирийский суверенитет

ТАСС, 20 апреля. Действия Турции на севере Сирии разоблачают экспансионистские намерения Анкары. С таким заявлением, как передало агентство SANA , выступил в понедельник президент арабской республики Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом в Дамаске.

"Турция не прекращает посягательств на сирийский суверенитет и не выполняет своих обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане [ныне столица Казахстана Нур-Султан] и Сочи", - подчеркнул он. Асад указал, что Турция удерживает под своей оккупацией северные районы и увеличивает там число наблюдательных пунктов, которые, по его словам, "на самом деле являются военными базами".

По информации SANA, в ходе беседы сирийского лидера с Зарифом поднимался вопрос о проведении в скором времени переговоров в астанинском формате, а также обсуждались последние события в политическом процессе, в частности, работа конституционного комитета. В свою очередь, в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства отмечалось, что министр Зариф сообщил Асаду о телефонном разговоре со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, который был посвящен подготовке предстоящего совещания стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) в астанинском формате.

Последний, 14-й раунд переговоров РФ, Турции и Ирана в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Проведение очередной встречи ранее планировалось на март 2020 года. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до ситуации с коронавирусом предполагалось, что консультации пройдут в Иране, и эта инициатива остается на повестке дня.