{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Асад заявил, что Турция не прекращает посягательств на сирийский суверенитет

Президент Сирии указал, что Анкара удерживает под своей оккупацией северные районы республики

ТАСС, 20 апреля. Действия Турции на севере Сирии разоблачают экспансионистские намерения Анкары. С таким заявлением, как передало агентство SANA, выступил в понедельник президент арабской республики Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом в Дамаске.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Турция не прекращает посягательств на сирийский суверенитет и не выполняет своих обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане [ныне столица Казахстана Нур-Султан] и Сочи", - подчеркнул он. Асад указал, что Турция удерживает под своей оккупацией северные районы и увеличивает там число наблюдательных пунктов, которые, по его словам, "на самом деле являются военными базами".

По информации SANA, в ходе беседы сирийского лидера с Зарифом поднимался вопрос о проведении в скором времени переговоров в астанинском формате, а также обсуждались последние события в политическом процессе, в частности, работа конституционного комитета. В свою очередь, в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства отмечалось, что министр Зариф сообщил Асаду о телефонном разговоре со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, который был посвящен подготовке предстоящего совещания стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) в астанинском формате.

Последний, 14-й раунд переговоров РФ, Турции и Ирана в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Проведение очередной встречи ранее планировалось на март 2020 года. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до ситуации с коронавирусом предполагалось, что консультации пройдут в Иране, и эта инициатива остается на повестке дня.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЗариф, Мохаммад ДжавадПедерсен, ГейрВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Меркель назвала "обманчивой" тенденцию развития ситуации с коронавирусом в Германии
Канцлер ФРГ призвала оставаться "осторожными и сконцентрированными"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС