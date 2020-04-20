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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Чили допустил, что ограничения из-за пандемии могут сохраняться до двух лет

Власти страны считают необходимым найти баланс между мерами по предотвращению распространения коронавируса и сохранением экономической активности, указал Себастьян Пиньера

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апреля. /ТАСС/. Определенные ограничения, связанные с распространением коронавируса, могут продлиться в Чили до двух лет. Такое мнение высказал в воскресенье вечером президент страны Себастьян Пиньера.

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"Пандемия, вероятно, будет с нами до тех пор, пока не будет изобретена эффективная вакцина, подходящая для массового производства. На это может уйти до двух лет... Наши жизни не вернутся к прежнему обычному режиму еще долго", - сказал он в обращении к нации, которое транслировалось в эфире телеканала Teletrece.

По словам Пиньеры, чилийцы "должны привыкнуть к новому обычному режиму жизни", который включает определенные ограничения из-за угрозы заражения коронавирусом. При этом президент подчеркнул, что правительство страны считает необходимым найти баланс между мерами по предотвращению распространения коронавируса и сохранением экономической активности. "Нет противоречия в стремлении сохранить как здоровье и жизни людей, так и их рабочие места, доходы и качество жизни, которые также влияют на здоровье", - добавил глава государства.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число случаев заражений превысило 10 тыс., умерли более 100 человек.

С 18 марта республика закрыла границу для въезда иностранцев. Президент также объявил о введении в Чили режима ЧП. В стране не вводился общий карантин, ограничения на перемещения по улицам действуют в отдельных районах. В то же время в стране приостановлены учебные занятия, не работают торговые центры, кинотеатры и рестораны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиПандемия коронавируса нового типа
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