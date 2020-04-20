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Главы МИД ЕС обсудят 22 апреля украинский законопроект о банках

Документ запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам и направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза в ходе видеоконференции 22 апреля обсудят, в частности, украинский законопроект о деятельности банков. Об этом сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

"Есть одна важная тема в повестке по Украине - вопрос приватизации банков", - сказал он.

Еще 10 сентября 2019 года украинский парламент принял в первом чтении законопроект о деятельности банков, который еще называют "антиколомойским". Документ запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам и направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного Приватбанка. Принятие закона - одно из условий МВФ для предоставления Украине кредита. Коломойский сейчас через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.

К этому законопроекту были поданы свыше 16,5 тыс. поправок, что является абсолютным рекордом в истории украинского парламента. Ранее депутаты заявляли, что без изменения регламента для полного их рассмотрения понадобится не менее полугода.

Как прогнозируют эксперты, с учетом всех процедур рассмотрение "антиколомойского закона" во втором чтении в Раде состоится не раньше мая, поэтому и получение кредита от МВФ тоже откладывается.

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Украина
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