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Пандемия коронавируса нового типа

Главы МИД ЕС обсудят 22 апреля предоставление помощи Украине в борьбе с пандемией

В стране насчитывается 5710 случаев заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза обсудят в ходе видеоконференции 22 апреля предоставление помощи Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

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"Это будет помощь в рамках борьбы с пандемией", - сказал.

Он напомнил, что ранее в начале апреля ЕС уже принял решение о выделении €20 млрд странам Африки, "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия), Западных Балкан и Турции для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. На Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 20 апреля зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 151 человек умер, 359 пациентов выздоровели.

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