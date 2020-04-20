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Пандемия коронавируса нового типа

Меркель назвала "обманчивой" тенденцию развития ситуации с коронавирусом в Германии

Канцлер ФРГ призвала оставаться "осторожными и сконцентрированными"

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что положительная динамика развития ситуации с коронавирусом в стране не должна вести к значительному ослаблению мер, введенных властями из-за пандемии. С таким заявлением она выступила в понедельник на пресс-конференции.

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"Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, является обманчивой", - полагает она. "Мы ни на секунду не можем становиться легкомысленными и беззаботными", - заявила Меркель. "Я знаю о нужде одиноких людей, которые сейчас еще сильнее, чем обычно, ощущают свое одиночество. Пандемия требует от всех очень многого", - подчеркнула канцлер.

Глава правительства ФРГ призвала "в начале этой пандемии" оставаться "осторожными" и "сконцентрированными". "Что касается ситуации с открытием магазинов, то посмотрим через 14 дней [как будет развиваться ситуация]", - добавила она.

С 20 апреля в Германии могут заработать спустя почти четыре недели после закрытия торговые точки площадью не более 800 кв. м, автосалоны, книжные и велосипедные магазины, библиотеки и архивы при университетах. Ограничения социальных контактов будут оставаться в силе до 3 мая включительно.

По оценкам берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 141 672 (на 1 775 больше, чем днем ранее) человека, умерли 4 404 (больше на 110, чем днем ранее).

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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