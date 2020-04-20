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Новым председателем Европейского суда по правам человека назначен Роберт Спано

Он вступит в должность 18 мая

ПАРИЖ, 20 апреля. /ТАСС/. Судья из Исландии Роберт Рагнар Спано был избран в понедельник новым председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается в коммюнике организации.

"ЕСПЧ сегодня избрал Роберта Спано (Исландия) своим новым председателем. Он вступит в должность 18 мая 2020 года, - гласит короткое заявление. - Он сменит на этом посту Линоса-Александра Сицилианоса (Греция)".

Роберт Спано вошел в число судей ЕСПЧ в ноябре 2013 года. С мая 2019 года являлся вице-председателем суда. Получил высшее образование в Исландском университете, изучал европейское и сравнительное правоведение в Оксфордском университете.

Теги
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