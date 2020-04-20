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ВВС Израиля совершили разведывательные полеты над сирийско-ливанской границей

Как сообщило агентство Al Watania, израильские пилоты имитировали налеты на город Набатия

БЕЙРУТ, 20 апреля. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля вторглись в понедельник в воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты над пограничными районами с Сирией. Как сообщило агентство Al Watania, израильские самолеты были замечены на пониженной высоте в небе над долиной Бекаа, горным массивом Джебель-эш-Шейх (библейская гора Хермон), фермами Шебаа, населенными пунктами Рашая-эль-Вади, Акруб и Хасбая.

По его информации, израильские пилоты имитировали налеты на южный город Набатия, что вызвало панику среди местных жителей.

16 апреля МИД Ливана направил в Совет Безопасности ООН жалобу на действия еврейского государства после того, как беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал машину с командиром шиитской милиции "Хезболах", известным под именем Хадж Имад. Внедорожник был обстрелян в момент, когда приближался к контрольно-пропускному пункту "Маснаа" на сирийско-ливанской границе. Шиитским бойцам, которые сражаются на стороне правительственной армии в соседней Сирии, удалось избежать гибели. Беспилотник поразил цель ракетой только со второй попытки, когда Хаджи Имад и сопровождавшие его лица покинули автомобиль.

3 апреля МИД Ливана направил в Совбез ООН жалобу на Израиль после того, как его самолеты атаковали 31 марта территорию соседней Сирии из ливанского воздушного пространства. Как отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства, вторжения израильских самолетов для нанесения ракетных ударов по Сирии является "грубым попранием суверенитета Ливана и представляет прямую угрозу для мирного населения".

Израильские военные не комментировали сообщений о нанесении ударов по Сирии из ливанского воздушного пространства.

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