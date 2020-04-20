СМИ: Нетаньяху и Ганц подписали соглашение о создании правительственной коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апреля. /ТАСС/. Лидер партии "Ликуд" и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии "Кахоль-Лаван" и спикер Кнессета (парламента Израиля) Бени Ганц подписали в понедельник соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По его данным, в соответствии с достигнутой договоренностью Нетаньяху будет премьером первые полтора года, после чего в рамках ротации портфель главы кабмина перейдет к Ганцу. Оба политика встретились в понедельник вечером в резиденции премьера в Иерусалиме для подписания соглашения. Предыдущая встреча Нетаньяху и Ганца утром того же дня закончилась безрезультатно, но команды переговорщиков двух партий продолжили обсуждение и нашли компромисс по вопросу о составе комиссии по назначению судей, который оставался последним спорным между сторонами, указывает Kan.

По итогам выборов 2 марта президент Израиля Реувен Ривлин после консультаций с парламентскими фракциями поручил формирование кабмина Ганцу, которому было отведено на решение этой задачи 28 дней, истекшие 14 апреля. Вечером 13 апреля Ганц встретился с Нетаньяху, и оба они обратились к Ривлину с просьбой продлить мандат на формирование кабмина. Президент выделил им дополнительные 48 часов, но переговоры зашли в тупик вечером 15 апреля. На следующий день Ривлин не стал передавать мандат на формирование кабмина Нетаньяху на 28 дней, а неожиданно сразу поручил эту задачу всему составу Кнессета (парламента) 23-го созыва.

По закону, парламентарии в течение 21 дня должны большинством голосов (61 из 120 депутатов) рекомендовать главе государства одного депутата, которому после этого будет отведено 14 дней на попытку создать правительство. Учитывая, что коалиционное соглашение между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" подписано, эти процедуры носят уже практически формальный характер, отмечает израильский телеканал I24.

Выборы 2 марта в Израиле стали уже третьими за год и вторыми повторными. По итогам предыдущего голосования по составу парламента 17 сентября 2019 года Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал на 21 день право на такую попытку всему составу Кнессета, но она также не принесла результатов. По результатам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании кабмина за срок 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о самороспуске Кнессета и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября.