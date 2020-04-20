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Кризис в Сирии
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Эрдоган утверждает, что Дамаск "усилил агрессию" в провинции Идлиб

Президент Турции предупредил, что если режим сирийского лидера Башара Асада "продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьезными потерями"

АНКАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в понедельник с утверждением, что правительственная армия Сирии "усилила агрессию" в провинции Идлиб.

"Режим [президента Сирии Башара Асада] усилил агрессию в Идлибе. Если режим продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьезными потерями", - сказал он.

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При этом Эрдоган заявил о намерениях "дать отпор агрессивным действиям, сохраняя приверженность договоренностям с Россией от 5 марта". По словам турецкого президента, Анкара "не намерена терпеть действия сомнительных организаций, совершающих провокации с целью нарушить режим прекращения огня в Идлибе".

Между тем сирийский лидер Башар Асад заявил ранее, что действия Турции на севере Сирии разоблачают экспансионистские намерения Анкары. "Турция не прекращает посягательств на сирийский суверенитет и не выполняет своих обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане [ныне столица Казахстана Нур-Султан] и Сочи", - подчеркнул он. Асад указал, что Турция удерживает под своей оккупацией северные районы и увеличивает там число наблюдательных пунктов, которые, по его словам, "на самом деле являются военными базами".

Государственное сирийское агентство SANA на протяжении последних месяцев на постоянной основе сообщает о том, как находящиеся в Идлибе террористы нарушают режим прекращения огня.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп Тайип
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