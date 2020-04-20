Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии - Хасеке. Об этом сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейруна-Ага - Телль-Сайид - Тель-Хатун - Дейруна-Ага в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.

По его словам, российская военная полиция также осуществила патрулирование по другим маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.

Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.

Журавлев также сообщил, что за прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. "Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха, Кафер-Баттих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - уточнил он.