Нетаньяху пообещал создать правительство для борьбы с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апреля. /ТАСС/. Лидер партии "Ликуд" и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что чрезвычайный кабинет министров, необходимый для борьбы с коронавирусом, будет создан по итогам прошедших выборов, как он и обещал. Соответствующую запись премьер разместил в Twitter после подписания соглашения о создании правительственной коалиции с партией "Кахоль-Лаван" спикера Кнессета (парламента) Израиля 23-го созыва Бени Ганца.

"Я обещал чрезвычайное национальное правительство Государству Израиль, которое будет действовать ради спасения жизней и благосостояния граждан Израиля. Я сделаю все ради вас, граждане Израиля", - написал Нетаньяху.

Ранее в тот же день Ганц заявил в Twitter, что подписанное с "Ликуд" соглашение позволит Израилю избежать третьих повторных и четвертых подряд выборов. Он пообещал, что будущее правительство будет "вести борьбу с коронавирусом", "заботиться обо всех гражданах Израиля" и "защищать демократию".

Нетаньяху и Ганц подписали в понедельник вечером соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта. Как сообщило государственное израильское радио Kan, в соответствии с достигнутой договоренностью Нетаньяху будет премьером первые полтора года, после чего в рамках ротации портфель главы кабинета перейдет к Ганцу. Согласно законодательству, до вечера 7 мая большинство депутатов Кнессета (не менее 61 из 120) должно рекомендовать президенту Реувену Ривлину кандидата, которому после этого будет отведено 14 дней на создание кабинета. Если он все же не сможет этого сделать, страна пойдет уже на четвертые выборы подряд.

По итогам предыдущего голосования по составу парламента 17 сентября 2019 года Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал на 21 день право на такую попытку всему составу Кнессета, но она также не принесла результатов. По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании правительства за 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о его самороспуске и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября.