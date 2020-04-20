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Президент Мексики признал, что наркокартели раздают еду населению в некоторых регионах

Члены ОПС должны прекратить насилие и подумать о страданиях, которые они причиняют своим жертвам, считает Андрес Мануэль Лопес Обрадор

МЕХИКО, 20 апреля. /ТАСС/. Организованные преступные сообщества (ОПС), орудующие в Мексике, раздают продовольствие малоимущему населению в ряде регионов страны. Это признал в понедельник на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто находится в организациях, занимающихся незаконной деятельностью, что я видел, как вы распределяли продуктовые наборы, - сказал глава государства. - Это не помогает".

По мнению Лопеса Обрадора, члены ОПС должны прекратить насилие и подумать о страданиях, которые они причиняют своим жертвам и их близким. Согласно данным газеты El Universal, в раздаче еды населению в таких штатах, как Гуанахуато, Колима, Мичоакан, Наярит, Сакатекас, Тамаулипас и Халиско участвовали наркокартели "Новое поколение Халиско" и "Гольфо".

В условиях распространения нового коронавируса принятые властями Мексики меры, включая самоизоляцию населения и объявление режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, не привели к снижению уровня преступности. В минувшее воскресенье в стране было зарегистрировано 105 умышленных убийств, что стало самым высоким показателем такого рода за день с начала текущего года.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря 2019 года признал, что правительство не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти изменят ситуацию к лучшему к 1 декабря этого года.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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