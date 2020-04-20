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Трамп намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Минске

Она работала в американских посольствах в Грузии и на Украине

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о намерении выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] чрезвычайного и полномочного посла США в Белоруссии", - говорится в сообщении.

Теперь кандидатуру Фишер на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса. В случае утверждения она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в РФ, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт.

С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах. В последнее время Минск и Вашингтон заметно нарастили контакты и заявляли о скором восстановлении дипломатического присутствия в странах на уровне послов.

Теги
БелоруссияСШАТрамп, Дональд
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