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СМИ: средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку в районе Пальмиры

По данным Al Mayadeen, самолеты Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам
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© SANA via AP, архив

ТАСС, 20 апреля. Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

По его данным, сирийские силы ПВО сумели поразить несколько ракет противника в небе над Пальмирой прежде, чем они достигли наземных целей.

По сведениям телеканала Al Mayadeen, израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска).

15 января ВВС Израиля атаковали военный аэродром Т-4 на востоке провинции Хомс. Удары по нему были нанесены со стороны пограничного с Иорданией и Ираком города Эт-Танф, где находится американская военная база.

31 марта сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских самолетов на военный аэродром Шайрат в 38 км к востоку от Хомса. Тогда израильские ВВС нанесли удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

Теги
СирияИзраиль
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