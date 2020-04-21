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В армии Израиля отказались комментировать информацию об ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения о нанесении еврейским государством ударов в понедельник вечером в районе Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос корр. ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

В понедельник агентство САНА сообщило, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры. По информации агентства, сирийские силы ПВО сумели поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей.

По сведениям телеканала "Аль-Маядин", израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска).

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По данным портала Al-Masdar, командование ВС республики неоднократно предупреждало об этом
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