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Госдеп вновь напомнил Турции о возможных санкциях за покупку С-400

Вашингтон "глубоко обеспокоен" в связи с сообщениями о том, что Анкара продолжает свои усилия по вводу С-400 в эксплуатацию

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент в понедельник вновь напомнил Турции о том, что приобретение ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары. Об этом сообщило агентство Reuters.

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"Мы продолжаем на самых высоких уровнях подчеркивать, что сделка [по приобретению] С-400 является предметом продолжающихся дискуссий о введении санкций [в рамках] CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС), она также остается крупной помехой в двусторонних отношениях и [в рамках] НАТО. Мы уверены, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган и его должностные лица высокого ранга понимают нашу позицию", - заявила Reuters глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По данным агентства, Ортэгус также подчеркнула, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" в связи с сообщениями о том, что Анкара продолжает свои усилия по вводу С-400 в эксплуатацию.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Вашингтон в связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, исключил Анкару из американской программы производства самолетов F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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