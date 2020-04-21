{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Войска Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинции Идлиб

По данным портала Al-Masdar, командование ВС республики неоднократно предупреждало об этом

ТАСС, 21 апреля. Сирийская армия нанесла в понедельник ракетно-артиллерийские удары по позициям террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в окрестностях города Афис в провинции Идлиб. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar. По его информации, командование ВС республики неоднократно предупреждало в последние дни, что не намерено терпеть скоплений бандформирований в этом районе.

Создание противником форпоста в Афисе и переброска туда подкреплений, по мнению сирийских военных, несет угрозу правительственным войскам, размещенным на юге и востоке Идлиба. Кроме того, как указывает Al-Masdar, в Дамаске считают, что укрепление террористами и их союзниками своего присутствия в Афисе нарушает договоренности о режиме прекращения огня в северной зоне деэскалации от 5 марта.

По сведениям портала, сирийская артиллерия нанесла также удары в понедельник по базам боевиков из "Туркестанской исламской партии" - экстремистской организации, состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая). Ранее они неоднократно обстреливали мирные селения в Идлибе и Хаме, находящиеся под защитой сирийских военнослужащих.

Президент Сирии Башар Асад обвинил в понедельник Анкару в посягательствах на сирийский суверенитет. Как передало агентство SANA, Асад утверждал, что Турция удерживает под своей оккупацией северные районы страны и увеличивает там число наблюдательных пунктов, которые, по его словам, "на самом деле являются военными базами".

Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил в понедельник о намерении дать отпор действиям сирийской армии, нацеленным, по его словам, на срыв режима прекращения огня в Идлибе.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали ряд мер по урегулированию ситуации в провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в зоне деэскалации будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Теги
Сирия
Реклама на ТАСС
Министр обороны США распорядился оказать помощь Италии в связи с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС