Войска Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинции Идлиб

ТАСС, 21 апреля. Сирийская армия нанесла в понедельник ракетно-артиллерийские удары по позициям террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в окрестностях города Афис в провинции Идлиб. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar. По его информации, командование ВС республики неоднократно предупреждало в последние дни, что не намерено терпеть скоплений бандформирований в этом районе.

Создание противником форпоста в Афисе и переброска туда подкреплений, по мнению сирийских военных, несет угрозу правительственным войскам, размещенным на юге и востоке Идлиба. Кроме того, как указывает Al-Masdar, в Дамаске считают, что укрепление террористами и их союзниками своего присутствия в Афисе нарушает договоренности о режиме прекращения огня в северной зоне деэскалации от 5 марта.

По сведениям портала, сирийская артиллерия нанесла также удары в понедельник по базам боевиков из "Туркестанской исламской партии" - экстремистской организации, состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая). Ранее они неоднократно обстреливали мирные селения в Идлибе и Хаме, находящиеся под защитой сирийских военнослужащих.

Президент Сирии Башар Асад обвинил в понедельник Анкару в посягательствах на сирийский суверенитет. Как передало агентство SANA, Асад утверждал, что Турция удерживает под своей оккупацией северные районы страны и увеличивает там число наблюдательных пунктов, которые, по его словам, "на самом деле являются военными базами".

Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил в понедельник о намерении дать отпор действиям сирийской армии, нацеленным, по его словам, на срыв режима прекращения огня в Идлибе.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали ряд мер по урегулированию ситуации в провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в зоне деэскалации будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.