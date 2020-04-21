Министр обороны США распорядился оказать помощь Италии в связи с пандемией

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Американский министр обороны Марк Эспер санкционировал оказание Вооруженными силами США помощи Италии в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона.

По ее данным, Эспер одобрил предоставление "гуманитарной поддержки Итальянской Республике". Пентагон, координируя действия с Госдепартаментом США, планирует передать Италии невоенное медицинское оборудование и принадлежности, уточняется в заявлении пресс-службы. Кроме того, как отмечается в документе, Минобороны США не исключает выделения "военнослужащих для поддержки гражданских гуманитарных операций", оказания телемедицинских услуг итальянским госпиталям, лечения на Апеннинах пациентов, которые не заражены новым коронавирусом. Помощь будет оказываться "по 5 июня или до тех пор, пока Италия более не будет нуждаться в такой поддержке", добавил Пентагон.

Ранее к оказанию помощи Италии в связи с пандемией приступила Россия. По данным пресс-службы Минобороны РФ, всего российскими военными врачами, эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано 71 здание и сооружение, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях. В Италии, по последним данным, зарегистрировано более 181 тыс. случаев заражения, свыше 48,8 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 24 тысячи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,3 млн человек, зафиксировано около 160 тыс. смертельных исходов.