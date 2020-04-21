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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп примет 21 апреля в Белом доме губернатора Нью-Йорка

На встрече будет обсуждаться ситуация в штате

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник на брифинге, что примет 21 апреля в Белом доме губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, на встрече будет обсуждаться ситуация в штате.

"Мы стоим вместе с губернаторами и помогаем им. У нас невероятные возможности, которые мы нарастили, - сказал Трамп на брифинге. - Вы это увидите, мы представим. Хочу привлечь ваше внимание к тому, что губернатор Куомо на пресс-конференции сказал, что президент прав, число тестов растет. У нас около 300 лабораторий в штате [Нью-Йорк]".

"Мы координируем [действия] с Нью-Йорком, происходит много хорошего в Нью-Йорке. Думаю, что губернатор Куомо прибудет завтра (21 апреля - прим. ТАСС) в Овальный кабинет", - отметил президент США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 782 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 41 816 человек. Как заявил в понедельник на пресс-конференции Куомо, смертность из-за коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки снизилась, но все еще высока. В штате от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли более 17 тыс. человек, заражены более 242 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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