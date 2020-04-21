СМИ: у Южной Кореи нет данных об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

СЕУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Корея не располагают информацией о якобы резко ухудшившемся состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил агентству Yonhap высокопоставленный представитель правительства, знакомый с ситуацией в КНДР.

"Нам неизвестно о каких-либо проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына", - сказал он. Чиновник критически отозвался о соответствующих сообщениях ряда СМИ, отметив, что до недавнего времени лидер КНДР продолжал выполнять свои обязанности и появлялся на публике. В последний раз это было 10 дней назад, 11 апреля, добавил он.

Телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после перенесенной им хирургической операции. По данным источника CNN, здоровью северокорейского лидера может угрожать серьезная опасность.

16 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что днем ранее Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. До этого Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.