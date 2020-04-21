В Южной Корее не отмечают необычной активности в КНДР, говорящей о болезни Ким Чен Ына

СЕУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Корея не отмечают признаков необычной активности в КНДР, которые могли бы указывать на серьезные проблемы со здоровьем у лидера этой страны Ким Чен Ына. Об этом говорится в текстовом сообщении, направленном во вторник журналистам Кан Мин Соком, официальным представителем Голубого дома - администрации южнокорейского президента.

"Мы не можем ничего подтвердить, в Северной Корее нет никаких признаков необычной деятельности", - отметил он.

Телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. По информации источника CNN, здоровью северокорейского лидера может угрожать серьезная опасность.

16 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что днем ранее Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. До этого Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.