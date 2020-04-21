Сеул и Вашингтон обсудят 22 апреля ситуацию на Корейском полуострове

СЕУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и США проведут на текущей неделе очередной раунд интегрированного диалога представителей оборонных ведомств двух стран (KIDD), в ходе которых будут обсуждаться ситуация на Корейском полуострове и усилия по денуклеаризации КНДР. Как сообщило во вторник южнокорейское министерство национальной обороны, переговоры пройдут в формате видеоконференции из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции.

"В ходе XXVII раунда корейско-американского интегрированного диалога в среду стороны обменяются оценками относительно ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове, - отмечается в сообщении. - Кроме того, в повестку войдут такие вопросы, как оперативное командование южнокорейскими войсками в случае вооруженного конфликта, расширение сотрудничества в борьбе с коронавирусом и укрепление двустороннего военного союза США и Республики Корея".

Делегацию Южной Кореи на переговорах возглавляет замминистра обороны Чун Сук Хван, а США - помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинк.

Южнокорейские эксперты отмечают, что в ходе телеконференции стороны с большой степенью вероятности будут также обсуждать вопрос о распределении расходов на содержание 28-тысячного американского воинского контингента в Южной Корее. Вашингтон с 2018 года требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). По данным СМИ, в прошлом году Вашингтон потребовал увеличить вклад Сеула до примерно $5 млрд. Переговоры на эту тему между двумя странами зашли в тупик, поскольку в Южной Корее считают эту сумму чрезмерно завышенной.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.