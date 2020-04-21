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Пандемия коронавируса нового типа

В Пентагоне заявили, что приоритетом США в плане закупок остается модернизация ядерных сил

Замминистра обороны США Эллен Лорд отметила, что авиация больше всех подверглась воздействию последствий распространения коронавирусной инфекции

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отдают главный приоритет в вопросе закупок для военных нужд в условиях пандемии процессу модернизации ядерной триады. Об этом заявила на брифинге в понедельник заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

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"Очевидно, что наш главный приоритет касательно закупок - это процесс модернизации триады ядерных сил (межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты, запускаемые с подводных лодок и стратегические бомбардировщики - прим. ТАСС). Мы рассматриваем Агентство по ПРО, те критически важные возможности, которыми располагаем, - отметила заместитель министра. - Следим за тем, где есть слабые места. Это авиация, судостроение и космические запуски".

"Мы наблюдаем снижение в сфере [цепочки поставок в] судостроении. Авиация на данный момент больше всех подверглась воздействию [последствий распространения коронавирусной инфекции], - сказала Лорд. - Ожидаем трехмесячного снижения темпов [реализации программ поставок]".

Согласно данным Госдепартамента, США по состоянию на 5 февраля 2018 года располагали 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1 350 боезарядами на них. В американском арсенале насчитывается 400 оперативно развернутых МБР шахтного базирования Minuteman III. Еще 278 ракет - в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок - 454.

ВМС имеют в своем распоряжении 203 баллистические ракеты подводных лодок Trident II. Еще 231 такая ракета - в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок - 280.

Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков - 13 В-2 и 36 В-52. Еще семь В-2 и 10 В-52 числятся в резерве. Кроме того, по оценкам американских независимых экспертов, ВВС отвечают за 400 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 170 килотонн. Примерно 150 из них складировано на шести американских базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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