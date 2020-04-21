В США вторую неделю проходят акции против карантина. Протестующие требуют "открыть страну"

Выступления против карантинных мер и режима самоизоляции из-за распространения коронавируса прошли или запланированы более чем в десяти штатах, в том числе в Аризоне, Огайо, Северной Каролине, Индиане, Пенсильвании и других. Большинство участников митингов — сторонники президента Дональда Трампа. Протестующие призывают как можно скорее перезапустить экономику В Вашингтоне около 2,5 тыс. человек собрались в столице штата Олимпии, чтобы потребовать от губернатора ослабить ограничения. В Мичигане, где протест собрал около 3 тыс. участников, некоторые пришли с винтовками, пистолетами и американскими флагами. Примерно 100 протестующих собрались около здания правительства Огайо и потребовали от губернатора-республиканца Майк Девайна положить конец режиму самоизоляции. Более 200 протестующих собрались в Хантингтон-Бич, Калифорния. Похожие акции проходили в Колорадо, Монтане, Миннесоте, Техасе, Кентукки и Мэриленде.

Guns and protests.



"Michiganders Against Excessive Quarantine" protest in Lansing.



The group is upset with Michigan Governor Gretchen Whitmer's expanded stay-at-home order to contain the spread of the #CoronavirusOutbreak



Jeff Kowalsky pic.twitter.com/UrZqGyiPVS — AFP news agency (@AFP) April 16, 2020

Как сообщает Би-би-си, многие из протестующих игнорировали правила социального дистанцирования, а также призывы организаторов надеть маски. Другие же оставались в машинах и ездили колоннами, перекрывая движение. В Денвере им блокировали проезд медработники, выступающие за соблюдение карантина.

Health care workers stand in the street in counter-protest to hundreds of people who gathered at the State Capitol to demand the stay-at-home order be lifted in Denver, Colo., on Sunday, April 19, 2020. Photos by Alyson McClaran pic.twitter.com/yanunDrVKj — Alyson McClaran (@McclaranAlyson) April 20, 2020

"Люди считают, что демократы пытаются подорвать экономику, чтобы использовать это против президента", — приводит Reuters слова одного из участников протеста, риелтора из западного Мичигана. Вышедших на улицы поддерживает президент Дональд Трамп Американский лидер выступает за скорейшее восстановление экономики в стране и требует от губернаторов штатов снятия ограничений из-за коронавируса. На прошлой неделе президент заявил, что у него есть "абсолютная власть" для прямого указа об отмене карантина на местах. Но после того, как СМИ и главы штатов напомнили ему, что "в Америке нет короля" и "абсолютной власти", он предоставил губернаторам возможность самим определять сроки снятия ограничений. Администрация также обнародовала рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса.

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При этом на следующий день Трамп призвал в своем Twitter "освободить" Мичиган, Миннесоту, Вирджинию и сохранить "великую Вторую поправку, которая под угрозой". "Это люди, которые выражают свои взгляды… они кажутся мне очень ответственными людьми", — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме, когда его спросили, не беспокоится ли он о том, что такие собрания могут еще больше распространить вирус. Джей Инсли, губернатор Вашингтона, одного из наиболее пострадавших от коронавируса штатов, назвал выступления президента не только подстрекательством к насилию, но и подрывом собственной цели Трампа поскорее восстановить экономику. По данным The Washington Post, акции организовала группировка из Миннесоты Как пишет издание, ее возглавляет ультраправый оружейный активист Бен Дорр. По информации газеты, группировка создает сообщества в Facebook и призывает людей, несогласных с санитарными мерами, выходить на митинги в Висконсине, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорке. Как полагают авторы статьи, Бен Дорр и его братья размещают в соцсетях информацию о том, что власти преувеличивают степень опасности коронавируса. Газета также утверждает, что инициаторами митинга 16 апреля в Мичигане являлись представители так называемой консервативной коалиции, за которой стоит депутат от Республиканской партии и его супруга Мешон Мэддок, входящая в избирательный штаб президента США Дональда Трампа.

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В свою очередь, газета The Guardian отмечает, что участников акций поддерживают боевые ультраправые организации, консервативные вооруженные ополченцы, религиозные фундаменталисты, группы антипрививочников и другие крайне правые элементы. На этой неделе в США должны пройти новые демонстрации, включая акцию протеста в Висконсине, в которой примет участие телевизионный комментатор и советник президента Трампа по экономическим вопросам Стивен Мур. "Это прекрасное время для гражданского неповиновения, — заявил Мур. — Мы должны быть Розой Паркс (одна из основательниц движения за права чернокожих в США — прим. ТАСС) и протестовать против этой несправедливости со стороны правительства". Некоторые штаты уже начинают ослаблять санитарные требования Так, власти Флориды разрешили открыть некоторые пляжи, Техас планирует снять первые ограничения в ближайшие дни. С 1 мая санитарные меры отменят на большинстве предприятий штата Теннесси. Пенсильвания планирует начать постепенное восстановление своей экономики 8 мая. Что касается режима домашней самоизоляции, то большая часть тех штатов, где он действовал, намерена отменить его с 1 мая.

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