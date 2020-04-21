МИД Китая выразил сомнения в источниках информации в СМИ об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

ПЕКИН, 21 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил во вторник на брифинге, что видел публикации СМИ об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако не знает источников этой информации.

"Я видел сообщения в СМИ по этому поводу, однако не знаю, кто является источником их информации. Возможно лишь то, что вы сейчас сказали, и является источником", - сказал он.

"Хочу сказать, что Китай и КНДР являются давними дружественными партнерами. КНР намерена следовать одним путем с КНДР для содействия непрерывному развитию китайско-корейских отношений", - подчеркнул дипломат.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. По информации источника CNN, здоровью лидера народно-демократической республики якобы может угрожать серьезная опасность.

В Сеуле в связи с этим во вторник сообщили, что не отмечают в КНДР признаков какой-либо необычной активности, которая могла бы указывать на существенные проблемы со здоровьем у Ким Чен Ына.

16 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) проинформировало, что днем ранее Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена. Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.