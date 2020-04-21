В Сеуле заявляют, что Ким Чен Ын продолжает работу в обычном режиме

ТАСС, 21 апреля. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын находится за пределами Пхеньяна и продолжает работать в обычном режиме. Об этом во вторник южнокорейским СМИ сообщил высокопоставленный представитель администрации южнокорейского президента.

"Насколько мы понимаем, председатель Ким Чен Ын в данный момент находится в сельской местности вместе с ближайшими соратниками. Похоже, что [он] продолжает свою деятельность в нормальном режиме", - привели его слова газета "Тона ильбо" и агентство Yonhap.

Ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации СNN.

Западные и южнокорейские СМИ ранее неоднократно со ссылкой на информированные источники распространяли непроверенные сведения о руководстве КНДР, однако они не подтверждались.