В Испании задержали одного из самых разыскиваемых террористов ИГ в Европе

МАДРИД, 21 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании провела операцию по задержанию одного из самых разыскиваемых в Европе иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе МВД королевства.

Арест был произведен в Альмерии (автономное сообщество Андалусия). Также полицейские задержали еще двух человек, которые могут быть связаны с подозреваемым. Операция была проведена благодаря международному сотрудничеству. Испанские правоохранительные органы расследовали возможность возвращения террориста в Европу через территорию королевства.

"Задержанный иностранный террорист-боевик является одним из самых разыскиваемых террористов в Европе", - уточнили в полиции. Там добавили, что подозреваемый "в течение нескольких лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта".

В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.