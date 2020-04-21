{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых террористов ИГ в Европе

Подозреваемый в течение нескольких лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта, указали в полиции

МАДРИД, 21 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании провела операцию по задержанию одного из самых разыскиваемых в Европе иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе МВД королевства.

Арест был произведен в Альмерии (автономное сообщество Андалусия). Также полицейские задержали еще двух человек, которые могут быть связаны с подозреваемым. Операция была проведена благодаря международному сотрудничеству. Испанские правоохранительные органы расследовали возможность возвращения террориста в Европу через территорию королевства.

"Задержанный иностранный террорист-боевик является одним из самых разыскиваемых террористов в Европе", - уточнили в полиции. Там добавили, что подозреваемый "в течение нескольких лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта".

В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Елизавета II выразила соболезнования близким погибших в стрельбе в Канаде
Королева Великобритании также отметила храбрость полицейских и медиков, защищавших пострадавших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС