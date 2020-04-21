Комиссар СЕ по правам человека обеспокоена ростом антисемитизма в Европе

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович встревожена ростом правонарушений, связанных с межнациональной и межрелигиозной неприязнью. Об этом говорится в докладе Миятович за 2019 год, опубликованном во вторник на сайте СЕ.

По словам правозащитницы, в прошлом году в Европе продолжился рост проблем, вызванных нарушением стандартов и принципов прав человека. "Антисемитизм, исламофобия и антицыганские настроения достигли тревожного уровня", - подчеркнула Миятович. "Случаи осквернения кладбищ, нападения на людей, носящих религиозные символы, атаки на места культа повторялись в нескольких европейских странах. Преступления против цыган также были зафиксированы", - констатировала она.

Отдельно в докладе Миятович остановилась на миграционном вопросе. Она высказала обеспокоенность действиями служб ряда европейских стран в отношении мигрантов и просителей убежища. "В некоторых странах - членах Совета Европы серьезные гуманитарные кризисы, связанные с условиями приема мигрантов, могут ухудшаться", - предупредила правозащитница.

Другой распространенной проблемой в Европе, по данным Миятович, остается гендерное неравенство. "Достигнут небольшой прогресс в преодолении разрыва в оплате труда женщин и мужчин, в борьбе с дискриминацией на работе. Но женщины по-прежнему сталкиваются с различными препятствиями, мешающими им к полному доступу к правам, а также с потоком сексистских высказываний", - отметила она.

Миятович подчеркнула, что в настоящий момент все ресурсы и внимание государств направлены на борьбу с пандемией коронавируса и на защиту жизни миллионов граждан. Тем не менее она призвала страны - члены СЕ "удвоить усилия в устранении недостатков в законодательстве и на практике, которые наносят серьезный ущерб правам человека", как только эпидемия будет взята под контроль.