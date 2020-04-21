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Елизавета II выразила соболезнования близким погибших в стрельбе в Канаде

Королева Великобритании также отметила храбрость полицейских и медиков, защищавших пострадавших

ТАСС, 21 апреля. Королева Великобритании Елизавета II во вторник выразила соболезнования родственникам и близким погибших в стрельбе в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца в Twitter.

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"Принц Филип и я глубоко опечалены чудовищными событиями в Новой Шотландии и выражаем наши соболезнования семьям, друзьям и коллегам тех, кто погиб там", - говорится в сообщении. Королева также отметила храбрость полицейских и медиков, защищавших пострадавших и помогавших им.

51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Уточнялось, что Уортман носил полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, не являясь сотрудником правоохранительных органов. Первоначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицией.

Погибли 18 человек и сам стрелок, но в полиции не исключают, что могут быть обнаружены и другие жертвы этого преступления. Мотивы действий Уортмана пока не установлены. В полиции сообщили, что с некоторыми жертвами он был знаком. При этом пока речь не идет о террористическом акте.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в истории Канады после стрельбы в Политехническом институте Монреаля в 1989 году, когда погибли 14 человек.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)КанадаВеликобританияФилип, герцог Эдинбургский
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