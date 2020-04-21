Помощник Трампа сообщил, что у США нет точных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти США внимательно следят за информацией об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако точными сведениями пока не располагают. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы очень внимательно следим за этими сообщениями", - сказал он в эфире телеканала Fox News. "Как вы знаете, КНДР - это очень закрытая страна, там нет свободной прессы. Они крайне неохотно предоставляют информацию о многих вещах, в том числе о состоянии здоровья Ким Чен Ына", - добавил помощник американского лидера Дональда Трампа.

Агентство Reuters также приводит другой комментарий О'Брайена. Он отметил, что США "пока не знают, в каком состоянии находится председатель Ким".

Ранее телеканал СNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что США проверяют разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы проведенной хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела.