Опрос: 67% жителей США поддерживает идею голосования по почте на выборах в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Большинство американцев высказывается за изменение избирательного законодательства в условиях пандемии коронавируса с тем, чтобы на предстоящих 3 ноября выборах можно было голосовать по почте. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на итоги опроса, проведенного совместно с телекомпанией NBC .

Согласно итогам опроса, 58% высказались за то, чтобы голосование по почте было разрешено постоянно. 39% опрошенных высказались против, однако, как отметила газета, примерно каждый четвертый из этой группы согласился с тем, что в условиях пандемии голосование по почте можно разрешить на предстоящих 3 ноября всеобщих выборах. Если учитывать и позицию этой группы опрошенных, отметила The Wall Street Journal, то в целом 67% участников опроса высказывались за то, чтобы на ноябрьских выборах можно было проголосовать, отправив бюллетень по почте.

Наиболее решительно в поддержку введения системы голосования по почте на постоянной основе высказываются члены Демократической партии: по данным газеты, за такое изменение избирательного законодательства высказались 82% участвовавших в опросе демократов, в то время как среди республиканцев эту идею поддерживает 31%, а среди избирателей, не определивших свою политическую принадлежность, 61%.

Опрос 900 американцев проводился по телефону 13-15 апреля. Степень погрешности результата оценивается в плюс-минус 3,3%.

Как отметила телекомпания NBC, результаты опроса свидетельствуют о том, что отношение американцев к голосованию по почте за последние четверть века резко изменилось: в 1996 году 48% высказывались за голосование по почте, в то время как 47% выступали против такой формы голосования.

На выборах 3 ноября американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 членов Сената, всех членов Палаты представителей, 11 губернаторов, в нескольких штатах пройдут выборы членов законодательных собраний.