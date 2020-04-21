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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Италии объявил о необходимости носить маски до появления вакцины от коронавируса

Джузеппе Конте при этом подтвердил, что до конца недели правительство представит план постепенного выхода страны из карантина, начиная с 4 мая

РИМ, 21 апреля. /ТАСС/. Необходимость носить маски и пользоваться другими средствами персональной защиты станет одним из условий возвращения Италии к нормальной жизни в условиях сохранения опасности коронавируса и в отсутствие вакцины. Об этом объявил во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в Сенате (верхней палате парламента).

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"В нынешних санитарных условиях правительство выработало стратегию из пяти пунктов. И первый из них - сохранение социального дистанцирования, а также использование средств персональной защиты до тех пор, пока не появится адекватное лечение и вакцина [от коронавируса]", - сказал Конте.

Глава правительства подтвердил, что до конца недели представит план постепенного выхода страны из карантина, начиная с 4 мая. "Будут и новые нормы, касающиеся социального дистанцирования, поскольку мы понимаем, как сложно гражданам продолжать следовать всем правилам, направленным на пресечение распространения заражения", - добавил он.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 181 тыс., из которых более 24 тыс. умерли от последствий вызываемого им заболевания и почти 49 тыс. излечились.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
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