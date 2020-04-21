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Пандемия коронавируса нового типа

Помощник Трампа допустил возможность действий против зарубежных активов Китая

Китаю следует разрешить въезд в Ухань специалистов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, считает Роберт О'Брайен

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не исключает, что в отношении зарубежных активов Китая по итогам судебных разбирательств могут быть предприняты какие-то действия в связи с утверждениями о сокрытии Пекином данных о новом коронавирусе. Об этом О'Брайен заявил во вторник в эфире телеканала Fox News.

На вопрос о том, как США могут вынудить Китай предоставить указанную информацию или "привлечь к ответственности" за отказ сделать это, О'Брайен ответил: "В нашем распоряжении много инструментов. В частности, как я понимаю, здесь [в США] подают судебные иски к Китаю. Мы посмотрим, к чему это приведет". "Некоторые из этих юристов довольно въедливые, а у Китая много активов по всему миру. Посмотрим, что получится", - добавил он.

"Сейчас мы призываем Китай сотрудничать. Мы бы хотели поладить с Китаем", - пояснил О'Брайен. Он отметил, что Китаю следует разрешить въезд в Ухань специалистов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. "На Китае лежит огромное бремя, они должны объяснить нам, откуда все это появилось - с продуктового рынка или из лаборатории", - добавил О'Брайен. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео также заявлял, что китайским властям следует допустить иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с данным утверждением со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Данный сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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