Путин и Роухани обсудили опыт борьбы с пандемией

ТЕГЕРАН, 21 апреля. /ТАСС/. Президенты Ирана Хасан Роухани и России Владимир Путин обсудили опыт двух стран в борьбе с пандемией коронавируса. Телефонный разговор между политиками состоялся во вторник, сообщает пресс-служба главы иранского государства.

"Президент Ирана заявил о необходимости расширять взаимодействие между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом", - сообщает пресс-служба Роухани. Иранский политик добавил, что "представители двух страны должны прилагать усилия для осуществления торговли между двумя странами при условии соблюдения медицинских предписаний".

Отмечается, что "Роухани подчеркнул необходимость диалога между двумя странами по вопросу решения региональных проблем, а также продолжения консультаций в астанинском формате между Россией, Турцией и Ираном".

В свою очередь, Путин "подчеркнул важность совместных усилий, сотрудничества и обмена опытом между двумя странами".

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало уменьшаться. Количество выявленных случаев коронавируса на данный момент составляет около 85 тыс., зарегистрировано по меньшей мере 5 297 летальных исходов.