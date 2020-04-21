В Вашингтоне заявили, что США не выходили из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не выходили из Договора по открытому небу (ДОН), но продолжают рассматривать варианты своих дальнейших действий в отношении этого многостороннего соглашения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель администрации США высокого ранга, комментируя заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Соединенные Штаты не выходили из Договора по открытому небу. Мы в настоящее время изучаем издержки и выгоды, связанные с нашим участием [в ДОН] и рассматриваем все варианты действий в рамках договора, чтобы достичь своих целей в сфере национальной безопасности", - заявил представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне. "[Американская] администрация, - заверил он, - привержена усилиям в области контроля над вооружениями, которые укрепляют безопасность США, союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и осуществимыми и охватывают партнеров, ответственным образом выполняющих свои обязательства".

Как отметил ранее глава МИД России, эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение выйти из ДОН "уже принято". "Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу", - сказал Лавров.

Представитель американского правительства, однако, оставил без ответа вопрос о том, принято ли уже в Вашингтоне окончательное решение относительно дальнейшего участия США в ДОН.

Администрация Трампа и ДОН



Об изучении американской администрацией во главе с республиканцем Дональдом Трампом идеи выхода из ДОН стало известно в октябре прошлого года от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк).

Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.



О договоре



По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с разработкой Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.