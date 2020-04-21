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США летом испытают противоракету SM-3

Конгресс уже санкционировал проведение такого испытания, сообщили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. США намерены летом испытать противоракету SM-3 Block IIA для противодействия угрозе "со стороны межконтинентальных баллистических ракет КНДР". Об этом сообщил во вторник первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Хадсона (Hudson Institute).

"В целях дальнейшего снижения рисков мы рассматриваем проведение испытания противоракеты SM-3 Block IIA против угрозы со стороны межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Противоракета SM-3 Block IIA относится к региональной противоракетной программе, созданной для перехвата ракет средней дальности, возможно, баллистических ракет средней дальности", - сказал он.

"Конгресс США в прошлом году [санкционировал] проведение такого испытания. Думаю, мы проведем его этим летом", - отметил Суфер.

Как заявил в марте в интервью газете "Коммерсантъ" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, планы США провести испытания ракеты-перехватчика по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждают, что США начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России.

Теги
СШАКНДРРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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