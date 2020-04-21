МИД Украины подтвердил, что среди захваченных в Бенине моряков один украинец

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Гражданин Украины оказался среди восьми заложников, которых захватили и удерживают пираты, проникшие в Гвинейском заливе на борт контейнеровоза Tommi Ritscher. Об этом во вторник сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна", - цитирует Погорельцева агентство Укринформ.

Дипломат заверил, что ситуация "находится на контроле зарубежных дипломатических учреждений Украины и департамента консульской службы МИД [Украины]".

В воскресенье пираты пробрались на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, который находился на якорной стоянке в территориальных водах Бенина. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега. В ночь на вторник к месту инцидента в Гвинейском заливе подошел катер ВМС Нигерии со спецназом на борту. Несколько часов спустя удалось освободить 11 членов экипажа.

Однако часть заложников - группа из восьми человек - осталась в руках пиратов. Среди тех, кто удерживаются, - трое россиян. После переговоров с бенинскими властями бандиты покинули борт судна вместе с заложниками, в числе которых и граждане России. Как сообщил во вторник ТАСС представитель посольства РФ в Бенине и Того, пираты вместе с заложниками вышли за пределы территориальных вод Бенина.