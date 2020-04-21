Джонсон обсудил с Трампом координацию мировых усилий в борьбе с пандемией

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом необходимость координации международных усилий по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10 по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора двух лидеров.

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"Премьер-министр сегодня разговаривал с президентом Трампом, поблагодарив его за пожелания здоровья, переданные, когда премьер-министр болел. Лидеры согласились с важностью координации международного ответа на пандемию, в том числе на уровне G7, в которой сейчас председательствуют США. Они также обсудили продолжающееся сотрудничество Соединенного Королевства и США в борьбе с вирусом", - сказано в документе.

В канцелярии главы правительства также отметили, что Джонсон и Трамп подчеркнули необходимость укрепления британо-американских отношений и заключения соглашения о свободной торговле в "как можно более короткий срок".

Телефонный разговор с Трампом стал первым официальным мероприятием в программе Джонсона с того момента, как 5 апреля он был госпитализирован с COVID-19 (вызываемая коронавирусом болезнь - прим. ТАСС). В больнице глава правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. С тех пор он восстанавливается в загородной резиденции Чекерс.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.