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Пандемия коронавируса нового типа

Встреча глав правительств стран Содружества наций перенесена из-за пандемии

Новая дата мероприятия пока не определена

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Запланированная на июнь в Руанде встреча лидеров правительств стран Содружества наций перенесена из-за пандемии коронавируса. О принятом решении сообщил во вторник секретариат Содружества.

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Планируется, что мероприятие, которое должно было стать 26-м по счету и готовилось последние полтора года, по-прежнему состоится в столице Руанды Кигали, однако новая дата его проведения пока не определена.

"Пандемия изменила ход истории. Умерли люди, идет экономический спад, многие потеряли средства к существованию. Сложно предсказать, какой будет новая норма жизни", - заявила генеральный секретарь Содружества наций баронесса Патриша Скотленд, подчеркнув, что в сложившихся обстоятельствах проведение массовых мероприятий создает слишком много рисков.

Проходящую раз в два года встречу глав правительств стран Содружества наций пришлось переносить и в 2017 году из-за последствий циклона Pam, обрушившегося на островное государство Вануату, где должно было состояться мероприятие. Оно было перенесено в Лондон и прошло в апреле 2018 года.

Содружество наций - международная организация, объединяющая в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями, доминионами или протекторатами бывшей Британской империи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
РуандаВануатуВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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