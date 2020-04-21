В ООН обеспокоены участившимися обстрелами в Ливии

ООН, 21 апреля. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в районе столицы Ливии ухудшается из-за участившихся обстрелов. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Миссия ООН в Ливии крайне обеспокоена ухудшающейся гуманитарной обстановкой в Триполи и окрестных областях в результате усиления военной активности в последние несколько дней", - отметил он.

"По меньшей мере 28 гражданских лиц пострадали и пять были убиты, в том числе женщины и дети, из-за значительно участившихся обстрелов в населенных областях", - добавил Дюжаррик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что нежелание Европейского Союза представить в Совбезе ООН свои идеи по мониторингу выполнения оружейного эмбарго в Ливии вызывает вопросы. Кроме того, он указал, что принятые на конференции по Ливии в январе решения, направленные на запуск политического процесса, пробуксовывают.

Евросоюз с 1 апреля запустил в Ливии военную операцию IRINI, мандат которой предусматривает контроль над выполнением оружейного эмбарго в отношении Ливии. В частности, миссия сможет проводить в открытом море у берегов Ливии инспекции судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в страну и из нее в соответствии с резолюцией 2292. IRINI возглавит контр-адмирал Фабио Агостини в качестве командующего операцией ЕС, а штаб-квартира миссии будет расположена в Риме. Мандат операции первоначально продлится до 31 марта 2021 года.