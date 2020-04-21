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СМИ: в Бразилии суд разрешил начать расследование акций в поддержку военного переворота

Речь идет о прошедших в воскресенье по всей стране манифестациях

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апреля. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Алешандре ди Мораис разрешил начать расследование по факту организации акций в поддержку военного переворота и свержения "режима представительной демократии", о чем накануне ходатайствовала Генеральная прокуратура. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

Речь идет о прошедших в воскресенье по всей стране манифестациях, участники которых требовали закрытия демократических институтов, таких как Национальный конгресс (парламент Бразилии) и ФВС. В своем решении судья согласился с доводами прокуратуры, назвав указанные в них факты нарушений "грубейшими", уточняет телеканал. "Чрезвычайно важно проверить наличие организаторов, схем финансирования манифестаций против демократии, факты массовой рассылки сообщений, содержащих элементы покушения на республиканское устройство", - приводит телеканал цитату из документа.

Как считают прокуроры, к организации этих акций причастны депутаты федерального парламента, в связи с чем для сбора доказательной базы необходимо разрешение высшей судебной инстанции. По информации телеканала, расследование будет проходить в режиме секретности.

В одной из таких акций, прошедшей у здания Генерального штаба сухопутных войск страны, принял участие президент Бразилии Жаир Болсонару. На кадрах размещенной в его аккаунте в Facebook видеозаписи видно, как главу государства встречают несколько сотен манифестантов. У многих были национальные флаги и транспаранты с требованиями "вмешательства военных под командованием Болсонару" с тем, чтобы ограничить полномочия парламента и ФВС (наподобие того, как это происходило в годы военной диктатуры).

Сам глава государства в числе возможных организаторов в ходатайстве прокуратуры не упоминается. Политик утверждает, что его выступление не было направлено против других ветвей власти, а сами акции были приурочены к отмечавшемуся в воскресенье Дню сухопутных войск.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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