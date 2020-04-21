В ООН призвали не допустить распространения голода библейского масштаба

ООН, 21 апреля. /ТАСС/. Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на виртуальном заседании Совета Безопасности.

"Пока в мире нет массового голода, - отметил он. - Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас - обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей - то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев",

"Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу, - сказал он. - Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания".

"Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода, - отметил он. - Однако теперь из-за коронавируса еще 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек". "При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран", - добавил Бизли. По его словам, в 10 из этих стран примерно по 1 млн человек уже страдают от недоедания. В основном это страны, затронутые военными конфликтами.

В своем выступлении первый заместитель российского постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия уделяет большое внимание оказанию помощи этим странам. "Мы часто предоставляем этим странам гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и через ВПП, - указал он. - В целом ежегодно на эти цели Россия выделяет более $40 млн".

В то же время Полянский призвал не забывать, что зачастую "ключевой причиной конфликтов и продовольственной нестабильности становится иностранное вмешательство во внутренние дела государств", как в случае с Ираком, Ливией, Сирией и Йеменом.