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Пандемия коронавируса нового типа
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США приостановят прием иммигрантов на 60 дней

Президент США Дональд Трамп пояснил, что такие меры принимаются из-за негативных экономических последствий пандемии
Президент США Дональд Трамп Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент США Дональд Трамп
© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Об этом сообщил на брифинге во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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"Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу, - сказал Трамп. - Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США. Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут мной рассматриваться на основе экономической ситуации".

Указ американского о приостановке иммиграции в США будет подписан в среду, он будет содержать исключения для ряда категорий лиц. "Распоряжение будет иметь исключения, об этом мы уведомим завтра (22 апреля - прим. ТАСС). Мы подпишем документ, скорее всего, завтра, - сказал он. - Это то, что нам придется [сделать]".

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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