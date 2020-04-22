США приостановят прием иммигрантов на 60 дней

"Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу, - сказал Трамп. - Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США. Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут мной рассматриваться на основе экономической ситуации".

Указ американского о приостановке иммиграции в США будет подписан в среду, он будет содержать исключения для ряда категорий лиц. "Распоряжение будет иметь исключения, об этом мы уведомим завтра (22 апреля - прим. ТАСС). Мы подпишем документ, скорее всего, завтра, - сказал он. - Это то, что нам придется [сделать]".