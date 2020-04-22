США не располагают подтвержденными данными об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Американская администрация не располагает подтвержденными сведениями об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы не знаем", - сказал американский лидер, когда его попросили прокомментировать сообщения СМИ о якобы имевшем место резком ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. "У нас с ним очень хорошие отношения. Могу сказать только, что желаю ему всего хорошего. Если он в таком состоянии, как говорится в сообщениях, в новостях, то это очень серьезное состояние. Я ему желаю всего хорошего", - заявил Трамп.

"Я много раз говорил, что если бы кто-то другой сейчас занимал этот пост (президента США - прим. ТАСС), мы были бы в состоянии войны с Северной Кореей. Но мы не в состоянии войны с Северной Кореей, даже близко ничего подобного нет", - отметил глава Белого дома.

"Должен лишь передать Ким Чен Ыну, что желаю ему удачи. Были очень-очень серьезные медицинские отчеты. Никто этого не подтвердил. Было по CNN. Когда сообщает CNN, я не слишком-то этому верю", - добавил руководитель администрации США.

Ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации CNN.

Западные и южнокорейские СМИ ранее неоднократно со ссылкой на информированные источники распространяли непроверенные сведения о руководстве КНДР, однако они не подтверждались.