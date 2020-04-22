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Трамп допустил, что попробует пойти на контакт с Ким Чен Ыном в свете новостей о нем

При этом президент США повторил, что не знает, являются ли точными сведения об ухудшении здоровья лидера КНДР

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что попробует пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном в свете появления данных об ухудшении состояния его здоровья. Американский лидер подтвердил это, выступая во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме.

Трампу напомнили, что он "регулярно связывался" в недавнем прошлом с Ким Чен Ыном. В связи с этим у главы американской администрации поинтересовались, намерен ли он "пойти на контакт" с северокорейским руководителем ввиду новостей о якобы имевшем место резком ухудшении его самочувствия. "Ну, возможно... Послушайте, я просто надеюсь, что с ним все хорошо. У меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. И это идет на благо [всей] стране (то есть США - прим. ТАСС). Это хорошо, а не плохо. И я хотел бы, чтобы с ним все было нормально", - ответил Трамп.

При этом он повторил, что не знает, являются ли точными сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. "Опять-таки, я не знаю, соответствуют ли действительности нынешние сообщения", - подчеркнул глава Белого дома.

Он также ушел от ответа на вопрос о передачи власти в КНДР. "Не хочу у него такое спрашивать. Не спрашивал у него такое. Надеюсь, с ним все хорошо", - добавил Трамп.

Ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации CNN. Западные и южнокорейские СМИ ранее неоднократно со ссылкой на информированные источники распространяли непроверенные сведения о руководстве КНДР, которые впоследствии не подтверждались.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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США не располагают подтвержденными данными об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Американский лидер Дональд Трамп при этом передал Ким Чен Ыну, что желает ему удачи
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