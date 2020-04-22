Глава НОРАД утверждает, что ущерба боеспособности США из-за пандемии не произошло

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса не сказалось на боеспособности Соединенных Штатов. Об этом заявил 21 апреля в ходе телефонного брифинга глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси.

"Мы поддерживаем способность реагирования, деградации в плане возможностей защиты страны нет", - сказал он.

Генерал утверждал, что испытанием боеготовности США в регионе могут быть якобы состоявшийся в апреле перехват российских Ил-38 в районе Аляски, а также ракетные пуски КНДР.

"Это третий раз за два месяца, когда мы перехватываем российские военные самолеты [в нашей зоне ПВО], - утверждал О'Шонесси. - <...> Мы хотели им четко заявить, что в результате пандемии ущерба [нашей обороноспособности] не произошло".

Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты выполняются в соответсвие с международными нормами.