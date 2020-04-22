СМИ: сестра Ким Чен Ына выдвинулась на роль "человека номер два" в КНДР

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, фактически выдвинулась сейчас на положение "человека номер два" в высшей пхеньянской иерархии. С таким утверждением выступила в среду японская газета Asahi со ссылкой на южнокорейские и американские источники.

По их данным, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце прошлого года по настоянию Ким Чен Ына было якобы принято решение о том, что в случае его нетрудоспособности высшая власть в стране будет передана Ким Ё Чжон. После этого, утверждают источники, имя сестры лидера страны стало заметно чаще появляться в важнейших документах КНДР.

Ким Ё Чжон ранее занимала пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Однако с конца прошлого года, по данным источников, она стала первым заместителем заведующего Организационным отделом ЦК, который ведает ключевыми кадровыми вопросами. В марте также за ее подписью были опубликованы документы по вопросам отношений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном, что, как утверждает газета, свидетельствует о том, что влияние сестры распространяется и на сферу внешней политики. 11 апреля Ким Ё Чжон была избрана кандидатом в члены политбюро ЦК ТПК.

Газета увязывает рост влияния сестры с проблемами со здоровьем, которые якобы испытывает ее старший брат.

Ранее американская телекомпания СNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации СNN. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация не располагает подтвержденными сведениями об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.

Западные и южнокорейские СМИ ранее неоднократно со ссылкой на информированные источники распространяли непроверенные сведения о руководстве КНДР, однако они не подтверждались. Вместе с тем, посольство КНДР в Пекине во вторник работало в обычном режиме, на его территории со стороны не было заметно никакой необычной активности, а вокруг не выставлены усиленные наряды полиции.