США намерены приостановить прием иммигрантов. Кого могут коснуться эти ограничения?

Пандемия коронавируса нового типа

В МИД Китая прокомментировали иск в отношении республики за сокрытие данных о пандемии

Иск был подан в штате Миссури. Во внешнеполитическом ведомстве его назвали издевательством над судопроизводством

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