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Пандемия коронавируса нового типа

США намерены приостановить прием иммигрантов. Кого могут коснуться эти ограничения?

На границе между США и Мексикой, 21 апреля 2020 года
© REUTERS/Mike Blake
Такие меры нужны для защиты американских рабочих, считает президент Дональд Трамп

В США готовятся временно приостановить прием иммигрантов. По словам президента страны Дональда Трампа, такое решение принято из-за негативных экономических последствий пандемии. Коротко пересказываем главное, что известно об ограничениях.

  • Указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, иными словами — грин-карту.
  • Газета The New York Times пишет, что документ может содержать временный запрет на выдачу рабочих виз.
  • Действие режима не распространяется на тех, кто прибывает в страну на временной основе.
  • Распоряжение не затронет иммигрантов, которые работают в фермерских хозяйствах.
  • Как сообщила газета The Wall Street Journal, новые правила также не затронут сотрудников сферы здравоохранения.
  • Издание также пишет, что иммигрантов, которые уже находятся на территории США, не будут высылать из страны.
  • Указ будет действовать 60 дней. По истечении этого срока президент сможет продлить или изменить действие режима. Все будет зависеть от экономической ситуации.
  • По словам Трампа, запрет введен для защиты американских трудящихся, которые остались без работы из-за пандемии. "Будет нечестно и неправильно <...> заменить их новыми рабочими, прибывшими из-за границы", — считает президент.​​​​​​
  • Ожидается, что президент подпишет соответствующий документ 22 апреля.
Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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