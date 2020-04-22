США намерены приостановить прием иммигрантов. Кого могут коснуться эти ограничения?

В США готовятся временно приостановить прием иммигрантов. По словам президента страны Дональда Трампа, такое решение принято из-за негативных экономических последствий пандемии. Коротко пересказываем главное, что известно об ограничениях.
- Указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, иными словами — грин-карту.
- Газета The New York Times пишет, что документ может содержать временный запрет на выдачу рабочих виз.
- Действие режима не распространяется на тех, кто прибывает в страну на временной основе.
- Распоряжение не затронет иммигрантов, которые работают в фермерских хозяйствах.
- Как сообщила газета The Wall Street Journal, новые правила также не затронут сотрудников сферы здравоохранения.
- Издание также пишет, что иммигрантов, которые уже находятся на территории США, не будут высылать из страны.
- Указ будет действовать 60 дней. По истечении этого срока президент сможет продлить или изменить действие режима. Все будет зависеть от экономической ситуации.
- По словам Трампа, запрет введен для защиты американских трудящихся, которые остались без работы из-за пандемии. "Будет нечестно и неправильно <...> заменить их новыми рабочими, прибывшими из-за границы", — считает президент.
- Ожидается, что президент подпишет соответствующий документ 22 апреля.